24-10-2017 18:01

Secretário de Estado das Florestas reúne amanhã com CIMBSE

A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) vai reunir amanhã com o Secretário de Estado das Florestas, Miguel Freitas, com o objetivo de debaterem medidas contra os incêndios. O encontro está marcado para as 11 horas.