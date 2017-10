24-10-2017 11:04

Comando distrital da PSP comemora 133 anos em Gouveia

O Comando Distrital da PSP da Guarda comemora hoje 133 anos com uma sessão solene no salão nobre da Câmara de Gouveia, pelas 11h15.

As comemorações, centradas este ano na “cidade-jardim”, começaram na sexta-feira com dois concertos, um para crianças e outro pela Banda Sinfónica da PSP no Teatro-Cine.

Ontem houve demonstrações da equipa cinotécnica da Unidade Especial da Polícia na Escola Básica de Gouveia.