23-10-2017 09:54

Pedro Santana Lopes hoje em Pinhel

Pedro Santana Lopes está hoje em Pinhel, pelas 20 horas, num jantar com a estrutura de campanha no distrito da Guarda.

O ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e antigo primeiro-ministro formalizou ontem a sua candidatura à liderança do PSD e escolheu Pinhel para a sua primeira ação.

Recorde-se que a Distrital do PSD decidiu apoiar Rui Rio, mas Rui Ventura, autarca de Pinhel, está com Santana Lopes desde a primeira hora e será o seu mandatário distrital na Guarda.