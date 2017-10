22-10-2017 12:13

Dinheiro não será problema no combate a incêndios

Foram ontem decididas novas medidas do governo para o combate aos incêndios. No final Conselho de Ministros extraordinário. António Costa deixou uma garantia «não será por uma questão de dinheiro que não vamos fazer o que temos de fazer para que não volte a acontecer o que aconteceu este verão».

Depois de 11 horas reunidos, o governo aprovou a Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva, em que define como «essencial» aproximar a prevenção e o combate aos incêndios rurais e como «prioritário» reforçar o profissionalismo e capacitação em todo o sistema.

«Além da aposta na profissionalização, a Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva vai reforçar o papel das Forças Armadas e da Força Aérea na prevenção e no combate aos incêndios», disse o primeiro-ministro. Vai haver uma maior profissionalização dos bombeiros, esclareceu, sublinhando que estes irão especializar-se mais em proteger as pessoas e os bens, e serão escolhidos por concurso.

António Costa explicou que a Unidade de Missão que foi agora criada para implementar as medidas de prevenção e combate aos incêndios e melhorar a proteção civil, aprovadas este sábado em Conselho de Ministros, será liderada pelo primeiro-ministro, arrancará agora e terminará no final 2018.