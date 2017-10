21-10-2017 18:35

Exposição de “papper cutting” na biblioteca do Fundão

A exposição de “papper cutting”, de Gabriela Antunes, está patente na Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade, no Fundão, até 18 de novembro.

“Paper cut”, ou “kiriê”, é uma técnica oriental muito antiga, tendo sido encontrado na China um círculo de papel cortado simetricamente, datado aproximadamente do séc. VI. Um século depois, o ”paper cut” estava difundido por toda a Europa Central. A arte tornou-se muito popular e consiste em formar figuras e desenhos através de corte feito no papel, pela lâmina afiada de um x-ato de precisão. É uma arte delicadíssima que não permite o retoque do corte. Atualmente o “kiriê”, ou “paper cut”, é utilizado para várias finalidades, como capas e ilustrações de livros, cartões, calendários e decoração. A exposição pode ser visitada no horário da biblioteca, de terça-feira a sexta-feira (9h30-13 horas e 14-18 horas), à segunda-feira e ao sábado (14-18 horas). A entrada é livre.