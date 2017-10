20-10-2017 18:06

Movimento de cidadãos organiza marcha solidária em Seia

O Movimento de Cidadãos Por Uma Estrela Viva anunciou hoje que vai realizar amanhã, na cidade de Seia, uma concentração e uma marcha solidária para «sarar feridas» e homenagear as vítimas da tragédia. Segundo os promotores, a concentração está agendada para as 18 horas, no largo do Município de Seia, seguindo-se uma marcha solidária até ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Seia. Depois do que aconteceu com os incêndios, que originaram consequências que vão ficar «na memória para sempre», os organizadores referem que é tempo de, num esforço coletivo, «reerguer» a montanha e construir o futuro. Com a jornada solidária pretendem «sarar feridas, refletir e lançar as sementes para o futuro». Os participantes também irão agradecer aos "soldados da paz" o seu empenho, esforço e dedicação no combate às chamas e na defesa das populações e homenagear as vítimas da tragédia e «reivindicar a implementação urgente de um plano de apoio à recuperação às zonas afetadas». Será também exigido que «se repense urgentemente» o território, o seu ordenamento, o modelo de desenvolvimento das regiões de baixa densidade populacional e o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, «de uma forma estrutural, integrada e a longo prazo». A iniciativa servirá ainda para lançar as bases para uma campanha de reflorestação «inteligente» das áreas ardidas, em parceria com as entidades locais.