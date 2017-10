20-10-2017 17:37

Freguesia da Guarda ganhou prémio de boas práticas

A Freguesia da Guarda foi galardoada com o Prémio de Boas Práticas para o projeto relativo à Ação Chave 3 – Reformas Políticas, denominado “Geração 2020 – O Futuro da Europa aos olhos dos jovens”, tendo sido a primeira iniciativa deste âmbito na Zona Centro. O prémio foi entregue numa cerimónia promovida pela Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação e a Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação, na passada segunda-feira, que decorreu no auditório da Fundação Bissaya Barreto, em Coimbra. O projeto que levou a freguesia guardense à vitória decorreu nos dias 7, 8 e 9 de maio de 2016 e contou com a participação de diversas entidades e associações espanholas que vieram até à Guarda debater temas como a cidadania europeia, a participação e o ativismo juvenil.