20-10-2017 16:04

Três detidos por furto de lenha em Celorico da Beira

Dois homens e uma mulher foram ontem detidos em Celorico da Beira por furto de lenha. A ação ocorreu quando os militares patrulhavam junto à localidade de Vila Boa do Mondego (Celorico da Beira), tendo avistado os suspeitos a cortar e a carregar lenha junto à berma da estrada. «Sabendo a patrulha que a lenha pertencia à Câmara Municipal de Celorico da Beira, abordou os indivíduos e apreendeu a lenha já cortada, uma viatura e uma motosserra», lê-se em comunicado. Os detidos, com idades entre os 25 e 47 anos, estão a ser presentes no Tribunal Judicial de Celorico da Beira.