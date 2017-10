20-10-2017 12:50

Aldeia de Folgosinho cria associação de defesa da floresta

Os habitantes da aldeia de Folgosinho, no concelho de Gouveia, tencionam criar uma associação de defesa da floresta para evitar que no futuro a localidade volte a ser atingida por calamidades como as registadas no domingo. O projeto vai ser dinamizado pelo movimento "Vamos ajudar a renascer Folgosinho!". «Passadas poucas horas da tragédia que varreu a zona Centro do país, em plena encosta norte da Serra da Estrela, no concelho de Gouveia, a aldeia de Folgosinho mobilizou-se para tomar medidas de apoio à população e para criar soluções de futuro, para que não mais venha a ser vítima deste tipo de calamidades», refere Rita Brazete, representante do movimento. Segundo a responsável, a criação de uma associação sem fins lucrativos, para defesa da floresta, será discutida no dia 28, durante a realização de um plenário popular marcado para as 21 horas, no salão de festas de Folgosinho. A associação terá como objetivos «a proteção da floresta e da natureza da área administrativa da freguesia, a captação de meios e auxílios disponíveis no país (ao nível institucional e empresarial) e a interação com as diversas entidades ligadas à gestão da floresta e ao ordenamento do território, em ordem a prover uma nova realidade rural e florestal em Folgosinho».