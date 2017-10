20-10-2017 10:02

Temperaturas podem chegar aos 30 graus a partir de domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que a partir de domingo as temperaturas aumentem, podendo atingir os 30 graus. «Entre os dias 22 e 25 de Outubro prevê-se um novo período sem precipitação, havendo uma probabilidade entre 20% e 40% de ocorrência de precipitação nas regiões norte e centro entre os dias 26 e 28 de Outubro. Haverá ainda subida da temperatura do ar para valores máximos entre 25 e 30°C e humidades relativas do ar inferiores a 40% no período da tarde nas regiões do interior até dia 25 de Outubro», lê-se no comunicado do IPMA.

Os meteorologistas afirmam ainda que «a precipitação entre os dias 16 e 21 não deverá ter impactos significativos na diminuição da situação de seca, em particular nas regiões do interior e no Algarve, devendo o risco de incêndio voltar a aumentar já a partir de dia 21, pelo menos até dia 25 de Outubro».