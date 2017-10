19-10-2017 17:55

PJ deteve mãe que asfixiou filho em Santana da Azinha

A Polícia Judiciária deteve esta quinta-feira a mãe suspeita de ter asfixiado o filho de 10 anos até à morte em Santana da Azinha (Guarda) no passado dia 12 de setembro.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal da Guarda, a mulher de 56 anos terá cometido o crime num «quadro aparente de profunda depressão» e terá tentado colocar termo à própria vida. Depois do alegado crime, foi internada no serviço de psiquiatria da Unidade Local de Saúde da Guarda.

A PJ adianta que a suspeita já foi presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e eventual submissão a adequadas medidas de coação ou de segurança. A mulher não encontrava um emprego estável desde 2010, ano em que perdeu o trabalho com o fecho da Delphi. O desemprego e os problemas familiares que enfrentava terão contribuído para o quadro de depressão em que mergulhou.