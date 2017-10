19-10-2017 15:06

Covilhã inaugura Jardim das Artes no sábado

A Câmara da Covilhã vai inaugurar, no próximo sábado, o Jardim das Artes. A cerimónia, marcada para as 17 horas, decorre no âmbito das comemorações dos 147 anos de elevação da Covilhã a cidade e conta conta com a presença do Secretário de Estado das Autarquias Locais.