19-10-2017 14:19

Seia tem a funcionar dois pontos de recolha de bens não alimentares

A Câmara Municipal de Seia tem a funcionar dois pontos de recolha de bens não alimentares destinados a ajudar as vítimas dos "incêndios devastadores" que atingiram o concelho no domingo e na segunda-feira.

«No âmbito da solidariedade que vem sendo manifestada, o município informa aos particulares, empresas e outras entidades que se encontram a funcionar dois pontos de angariação para recolha de bens não alimentares destinados a ajudar as vítimas dos incêndios», refere a autarquia numa nota publicada na sua página na internet.

A fonte indica que os locais de recolha de bens não alimentares funcionam no Espaço Elo Comum (Avenida 1.º de Maio), onde são rececionados produtos de higiene, atoalhados, lençóis, cobertores, pequenos eletrodomésticos, loiças, talheres e demais utensílios de cozinha, e no Estádio Municipal, onde podem ser entregues artigos de mobiliário, eletrodomésticos e colchões.

Para qualquer dúvida ou esclarecimento, os interessados podem contactar os serviços do Município de Seia, através do telefone 238 310 230.