19-10-2017 12:58

Três novas empresas instaladas no UBImedical

O UBImedical continua a sua missão de receber e apoiar as ideias inovadoras na área da saúde e conta desde outubro com três novas empresas. Estas empresas - duas delas em regime de incubação e uma spin-off - passam a beneficiar das condições disponíveis na estrutura criada pela Universidade da Beira Interior (UBI) para impulsionar o empreendedorismo num sector no qual a instituição se tem evidenciado no ensino e investigação. As três novas empresas têm a designação de Zonicstech, Geo4Health e Sci & Tec.

A Zonicstech tem como missão desenvolver soluções de engenharia avançada com enfoque na eletrónica médica e na prestação de serviços de consultoria em vários domínios das ciências da saúde e da vida. Um dos produtos que a empresa tem em desenvolvimento é um circuito integrado (ASIC) para aquisição e tratamento centralizado de sinais fisiológicos de vária ordem.

Quanto à Geo4Health, trata-se de uma empresa prestadora de serviços e consultoria na área de Hidrogeologia Médica, Ambiente, e Engenharia. A sua missão passa por salvaguardar a saúde, a economia, os recursos endógenos e minimizar exposições a agentes patológicos no ambiente. Já a Sci & Tec - Plataforma de simulação online e de auto-aprendizagem, mimetiza ambientes laboratoriais para fins de ensino, auto-aprendizagem e formação.