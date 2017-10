19-10-2017 11:02

GNR detém dois suspeitos de furto de fios de cobre em área ardida em Seia

O Comando Territorial da GNR da Guarda deteve, no concelho de Seia, de quatro homens, com idades entre 23 e 52 anos, por furto de metais não preciosos.

A GNR refere que os homens foram detidos na terça-feira, por elementos do Posto Territorial de Seia, quando patrulhavam uma área destruída pelos incêndios florestais de domingo e de segunda-feira.

Segundo a fonte, os militares «avistaram os suspeitos a recolherem fios de cobre queimados pertencentes à Portugal Telecom (PT)», na zona de São Romão, nas proximidades da cidade de Seia, no distrito da Guarda.

A GNR deteve os homens e apreendeu 100 metros de cabo de cobre, uma viatura e diversas ferramentas alegadamente utilizadas pelos suspeitos no corte dos fios telefónicos.

Fonte da GNR disse à agência Lusa que os homens «estão referenciados pela prática de outros crimes de furto» ocorridos na região da Serra da Estrela.

Os detidos vão ser hoje presentes ao Tribunal de Seia para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.