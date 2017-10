17-10-2017 18:29

Autoridades procuram mulher desaparecida no Fundão

Um mulher de 69 anos, residente em Valverde (Fundão), está desaparecida desde a manhã de ontem. Maria Patrocínio Robalo sofre de demência e terá sido vista pela última vez em Pêro Viseu. Tem olhos e cabelo castanho e vestia uma camisola azul e saia preta. As autoridades e a família prosseguem as buscas e caso tenha alguma informação sobre o seu paradeiro deve contactar a GNR do Fundão.