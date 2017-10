17-10-2017 16:41

Cine Eco continua mas suspende programação paralela

A direção do Cine Eco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que está a decorrer em Seia até sábado, decidiu suspender toda a programação paralela da 23ª edição.

A medida é justificada pelo facto do concelho serrano ter sido muito afetado pelos fogos de domingo e segunda-feira, o que motivou a suspensão das atividades previstas para o segundo dia do festival em memória das vítimas.