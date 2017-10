17-10-2017 10:06

Chuva apagou fogos no distrito da Guarda

Já não há fogos ativos no distrito da Guarda. Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), as principais ocorrências estão em fase de conclusão graças à chuva que caiu durante a madrugada.

É o caso dos fogos de Avelãs de Ambom (Guarda), Pousafoles (Sabugal), Albardo (Guarda), Sandomil e Sabugueiro (ambos em Seia), onde permanecem 405 operacionais em ações de vigilância e rescaldo.