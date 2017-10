17-10-2017 00:59

Cinco fogos por dominar no distrito da Guarda

Cinco fogos continuavam por dominar no distrito da Guarda às 0h45, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), e mobilizavam 534 operacionais e 158 viaturas.

Os casos mais preocupantes situam-se em Avelãs de Ambom (Guarda), Pousafoles (Sabugal), Albardo (Guarda), Sandomil e Sabugueiro (ambos no concelho de Seia), onde os fogos progridem em zona de mato e o combate às chamas está em curso, segundo a ANPC.

Já as ocorrências de Trancoso, Vilar de Amargo (Figueira Castelo Rodrigo), Alto do Palurdo (Pinhel) e Fóios (Sabugal) estão dominadas e em fase de rescaldo e vigilância, mantendo-se no terreno 108 bombeiros apoiados por 29 veículos.