16-10-2017 17:43

Sobe para 35 o número de vítimas mortais

Pelo menos 35 pessoas morreram e 56 ficaram feridas, 15 delas com gravidade, na sequência dos fogos que deflagraram este 15 de outubro, no pior dia do ano em matéria de incêndios. Cerca de 5000 bombeiros estão no terreno a combater as chamas, que obrigaram ao corte de estradas e linhas de comboio, bem como à evacuação de dezenas de povoações. 80% do Pinhal de Leiria foi destruído pelos chamas.