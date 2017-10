16-10-2017 17:02

Várias frentes ativas no concelho da Guarda

Os incêndios rurais continuam a progredir no concelho da Guarda, onde, pelas 15h30, existiam várias frentes ativas. Segundo o vereador Sérgio Costa, do Serviço Municipal de Proteção Civil da Guarda, registam-se frentes de fogo ativas nas zonas de Toito, Ribeira dos Carinhos, Gagos, Monteiros, Panóias, Adão e Pêga.

O autarca referiu que o cenário «está muito complicado», mas não há registo de destruição de primeiras habitações. Durante a noite e nas últimas horas «arderam palheiros e casas que estavam fechadas ou que não estavam ocupadas», disse. Adiantou que durante a noite também houve necessidade de retirar alguns moradores das localidades de Panóias e de João Antão, que foram colocados em casas de familiares.