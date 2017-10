16-10-2017 12:08

Escolas fechadas em Seia, Gouveia e Fornos de Algodres

Devido às chamas, formas suspensas as atividades letivas nos concelhos de Seia, Gouveia e Fornos de Algodres

«As escolas estão fechadas em todo o concelho. Esta manhã foram cancelados todos os transportes escolares, por não estarem reunidas condições para os estabelecimentos de ensino funcionarem», disse fonte da Câmara Municipal de Gouveia, à agência Lusa. O mesmo cenário ocorre no vizinho município de Seia, onde «as escolas públicas estão todas fechadas», segundo fonte da autarquia.

A Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia, que pertence ao Instituto Politécnico da Guarda, colocou um aviso na sua página na internet, através do qual a direção explica que «em virtude dos incêndios e das dificuldades de circulação e acesso à cidade de Seia» o estabelecimento de ensino encontra-se encerrado «para qualquer atividade durante o dia de hoje».

O vizinho município de Fornos de Algodres, igualmente atingido pelos incêndios rurais, também está sem atividades letivas.

A autarquia, presidida pelo socialista Manuel Fonseca, publicou um aviso na sua página do Facebook onde refere que «devido aos incêndios que lavram no concelho», por questões de segurança, as escolas «estarão encerradas durante o dia de hoje».

O INTERIOR sabe que também em algumas aldeias do concelho da Guarda houve crianças que não puderam ir à escola.

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 27 mortos e dezenas de feridos, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.