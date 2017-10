16-10-2017 01:07

Quatro mortos confirmados nos incêndios florestais

Os incêndios florestais que fustigam este domingo várias regiões do país já causaram quatro mortos. Dois em Penacova, um na Sertã e um em Oliveira do Hospital.

Ao início da madrugada, a SIC Notícias dava conta que uma pessoa perdeu a vida em Oliveira do Hospital, tendo o corpo sido encontrado junto ao carro. Uma morte que se junta às duas registadas em Penacova, distrito de Coimbra, e a uma terceira na Sertã.