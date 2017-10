16-10-2017 01:01

Secretário de Estado apela à população que combata as chamas

O secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, apelou às pessoas que combatam as chamas admitindo que não existem bombeiros suficientes. «Temos de nos autoproteger», disse, em declarações à SIC Notícias.

«Mesmo que tivéssemos 50 mil homens no teatro de operações havia localidades a que não conseguíamos chegar», afirmou Jorge Gomes, acrescentando que «as comunidades têm de ser proactivas» e que não podem ficar à espera dos bombeiros ou meios aéreos.