16-10-2017 00:30

Fogo destrói casas e desaloja famílias em Gouveia

A zona urbana da cidade de Gouveia foi atingida pelos incêndios e há registo de casas ardidas e de pessoas desalojadas. O autarca Luís Tadeu, que estava no terreno a acompanhar a situação, afirmou à Lusa que «arderam pelo menos três casas», adiantando que a Câmara Municipal já tratou «de realojar as pessoas», em número que não soube precisar. O responsável apontou que os vários fogos rurais que durante o dia de domingo atingiram o seu concelho foram responsáveis pela destruição de várias casas e de explorações agrícolas que ficaram «completamente ardidas».

O autarca queixou-se ainda da falta de meios no terreno. «Não os vejo. Não há meios nenhuns», lamentou.