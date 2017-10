15-10-2017 18:40

Fogos provocaram 23 feridos ligeiros

Os incêndios do dia de hoje provocaram ferimentos leves a 23 pessoas, das quais 17 bombeiros e seis civis, disse hoje a adjunta de operações nacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) Patrícia Gaspar. «Temos 17 bombeiros feridos leves, dos quais quatro sofreram queimaduras na Sertã, e seis civis feridos sem gravidade. A maior parte dos ferimentos prendeu-se com inalação de fumos, por parte dos operacionais, sobretudo», disse Patrícia Gaspar. A responsável da ANPC afirmou ainda que, às 17h30, existiam 13 incêndios de importância elevada, destacando como mais graves os de Monção, Seia, Vale de Cambra, Lousã, Sertã e Arganil. Segundo Patrícia Gaspar, que por essa hora fez um ponto de situação dos incêndios no país, disse que estavam ainda 88 fogos ativos por todo o país, além de 84 outras ocorrências (de vigilância e rescaldo), estando ativos «todos os meios disponíveis no país».