15-10-2017 17:42

GNR deteve homem em Pinhel por abuso sexual de uma mulher com deficiência

A GNR anunciou hoje a detenção em Pinhel de um homem de 32 anos, pelo crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, de que terá sido vítima uma mulher deficiente.

O Comando Territorial da GNR da Guarda refere em comunicado hoje divulgado que o suspeito foi detido na sexta-feira em «flagrante delito», por elementos do Núcleo de Proteção Ambiental do Destacamento Territorial de Pinhel. Segundo a fonte, durante uma ação de patrulhamento, os militares «detetaram uma viatura [de uma instituição da cidade da Guarda que se dedica à educação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência imobilizada num local ermo», nas proximidades da cidade de Pinhel. No momento em que foi feita a abordagem à viatura, surgiu «um indivíduo com um comportamento suspeito, vindo de uma zona de mato, alegando ser o condutor e motorista da instituição em causa».

«Após algumas diligências efetuadas pelos militares da GNR, foi encontrada uma mulher despida, deitada no chão, estando visivelmente perturbada, a qual foi prontamente socorrida», adianta a nota. A GNR refere ainda que, segundo informação de familiares, a vítima «possui 80 por cento de incapacidade mental».

O indivíduo foi detido e presente ao tribunal da Guarda, que lhe aplicou a medida de coação de apresentações periódicas, proibição de contacto com a vítima e proibição do exercício de funções com utentes com necessidades especiais.