15-10-2017 17:33

Chamas destruíram pavilhão de fábrica têxtil em Seia

O incêndio que lavra no concelho de Seia destruiu hoje o pavilhão de uma fábrica têxtil na localidade de Vodra.

Segundo o autarca Carlos Filipe Camelo, as chamas atingiram a antiga fábrica têxtil Vodratex e destruíram um pavilhão «dos mais antigos». O presidente admitiu que os danos causados pelo fogo não irão comprometer o funcionamento da unidade fabril. Pelas 16h45, Carlos Filipe Camelo disse à Lusa que o concelho de Seia registava dois incêndios. Um que teve início na zona de Sabugueiro e que avançava para o vizinho município de Gouveia, e outro na zona de Folhadosa que, naquela hora, estava a «levantar muitas preocupações» aos bombeiros e aos meios de proteção civil que se encontravam no terreno. Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), pelas 17h05 o incêndio que começou no Sabugueiro estava a ser combatido por 292 operacionais e 88 veículos. O incêndio, que está ativo com três frentes, avança numa zona de mato, segundo a mesma fonte.

O outro fogo rural no concelho de Seia começou em Sandomil, pelas 10h26, e está a ser combatido por 122 homens e 37 veículos. O incêndio com quatro frentes ativas levou ao corte da Estrada Nacional 17, segundo a ANPC.