14-10-2017 20:29

Bombeiros organizam caminhada para angariar fundos

Os Bombeiros Voluntários de Aguiar da Beira organizam amanhã uma caminhada solidária para angariar fundos para a remodelação de algumas zonas operacionais do quartel.

A atividade acontece pelo segundo ano consecutivo e terá inicio no quartel às 8h30. No final da caminhada haverá zumba para abrir o apetite para um almoço-convívio e à tarde terá lugar uma “mass-training” de Suporte Básico de Vida para sensibilizar a população para a paragem cardio-respiratória e a forma de a reverter. As inscrições custam 5 euros e podem ser feitas através do email caminhada.bvaguiardabeira@gmail.com e dos contactos 926 878 749; 967 182 574 e 964 625 334.