14-10-2017 14:42

Mulher condenada a prisão domiciliária por roubos a idosos

Um mulher de 44 anos foi ontem condenada a prisão domiciliária, por ter efetuado diversos roubos a idosos, na localidade de Seia. A mulher tinha como como alvo homens idosos e, através de aliciamento sexual, entrava nas suas residências para lhes subtrair dinheiro, ameaçando-os de que se não o fizessem os iria denunciar às autoridades, acusando-os de a terem violado. Os idosos ao recusarem-se a dar o dinheiro eram agredidos violentamente, tendo-se registado este ano dois roubos em que a suspeita, com uma arma branca, esfaqueou as vítimas. No último roubo, a mulher foi surpreendida por uma assistente social, no momento em que estava a agredir um idoso na sua residência, tendo fugido, mas detida por militares da GNR nas imediações do local do crime. Após a detenção foram denunciadas outras situações de roubos a homens idosos registando-se, até ao momento, dez casos. A mulher é ainda suspeita de furtos e tráfico de estupefacientes.