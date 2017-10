13-10-2017 18:33

Deputados do PS propõem criação de Centro para a Promoção e Valorização da Cestaria de Gonçalo (Guarda)

Os deputados do PS Santinho Pacheco e Maria Antónia Almeida Santos, eleitos pelo círculo da Guarda, entregaram na Assembleia da República um projeto de resolução que propõe a promoção e a valorização da cestaria de Gonçalo.

No documento que hoje baixou para a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas para discussão, os deputados sugerem que a Assembleia da República recomende ao Governo que avalie, em colaboração com as autarquias locais, «a possibilidade de criação de um Centro para a Promoção e Valorização da Cestaria de Gonçalo», no concelho da Guarda.

O PS defende que seja definida a "Cestaria de Gonçalo", através «das suas características materiais e artísticas, com vista a assegurar um processo de certificação» e «a promoção, controlo, certificação e fiscalização da qualidade, genuinidade e demais preceitos» daquela produção artesanal.