13-10-2017 12:33

Primeiras Jornadas de Fotografia da Guarda sábado no IPG

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) acolhe, no sábado, as I Jornadas de Fotografia da Guarda, organizadas pelo Politécnico em colaboração com o Fotoclube da cidade.

Segundo a organização, as jornadas «pretendem evidenciar o papel da fotografia na sociedade contemporânea, divulgar trabalhos fotográficos incidentes sobre várias áreas, proporcionar um debate entre fotógrafos de vários níveis e todos quantos se dedicam à fotografia».

A iniciativa tem início pelas 9h30 e permitirá abordar temas como "Fotografia da natureza", "Fotografia e imprensa regional", "Quando as pétalas começam a cair - Projeto de artes plásticas e multimédia", "Fotografia de paisagem" e "Microfotografia", entre outros.