13-10-2017 11:42

Exposição retrospetiva assinala 10 anos do Prémio de Pintura Abel Manta em Gouveia

O município de Gouveia assinala o 10º aniversário do Prémio de Pintura Abel Manta com uma exposição de pintura contemporânea no museu municipal que tem o nome do pintor natural da "cidade-jardim".

A mostra reúne um conjunto de obras premiadas nas sete edições do galardão instituído pela autarquia para homenagear Abel Manta (1888-1982) e que constituem atualmente um interessante núcleo de arte contemporânea portuguesa naquele museu. A exposição poderá ser visitada até 31 de dezembro.