12-10-2017 16:30

Sessão Solene de Abertura do Ano Letivo da UBI já começou

Está a decorrer esta tarde a Sessão Solene de Abertura do Ano Letivo de 2017/2018 da Universidade da Beira Interior (UBI), no Anfiteatro das Sessões Solenes (Polo I). A cerimónia teve início às 16 horas e inclui o tradicional cortejo académico e as intervenções de responsáveis da UBI, nomeadamente do presidente do Conselho Geral, José Ferreira Gomes, do Reitor, António Fidalgo, e de Raquel Bento, presidente da Associação Académica da UBI. Este ano, a Oração de Sapiência tem como título “Ciência Psicológica: Presente e Futuro” e é proferida por Manuel Loureiro, Professor Catedrático do Departamento de Psicologia e Educação, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH).