12-10-2017 15:42

Revolução de Outubro na BMEL

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL) na Guarda evoca este mês a Revolução de Outubro de 1917 por ocasião do centenário deste acontecimento que mudou o mundo. A revolução russa e as suas consequências são o tema de uma mostra bibliográfica patente até ao final do mês. Ontem foi exibido o célebre filme "O couraçado de Potemkin", de Sergei Eisenstein, baseado em factos históricos sobre o motim daquele navio de guerra iniciado quando a tripulação alegadamente recebeu carne podre para jantar. Está prevista para dia 25 outra sessão de cinema com o filme "Outubro", de Sergei Eisenstein e Grigori Aleksandrov. Antes, no dia 20, o historiador Fernando Rosas será o orador da conferência "100 Anos da Revolução de Outubro - Guerra e Revolução na Rússia de 1917".