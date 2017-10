12-10-2017 13:09

Fundão recebe encontro da Associação da Rota Europeia do Queijo

O Fundão recebe, nos dias 19 e 20 de outubro, o segundo encontro anual da AREQ – Associação da Rota Europeia do Queijo (European Cheese Route Association). A AREQ é um projeto que reúne nove regiões europeias, todas elas ligadas ao queijo, cujo objetivo é potenciar a relação entre os sectores agroalimentares e turísticos dessas regiões, através dos recursos locais ligados à fileira do queijo. Este encontro, no qual irão participar mais de 30 membros da associação, será realizado através de várias equipas de trabalho e apresentação de projetos que se encontram em fase de desenvolvimento.