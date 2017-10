11-10-2017 18:20

Detido no Fundão por tráfico de estupefacientes

A GNR do Fundão deteve hoje um homem de 53 anos por tráfico de estupefacientes. Os militares, num terreno agrícola daquela localidade, detetaram uma plantação ilegal de cannabis, tendo apanhado o suspeito em flagrante delito a cultivar as referidas plantas. Resultou a apreensão de três plantas de cannabis com uma altura de 3,30 metros. O detido foi constituído arguido e ficou com termo de identidade e residência