11-10-2017 16:40

PS de Castelo Branco destaca «grande resultado» nas autárquicas

A Federação de Castelo Branco do PS congratulou-se hoje com o «grande resultado distrital» alcançado nas autárquicas, onde conseguiu mais do dobro dos votos do segundo partido mais votado, o PSD.

Num comunicado divulgado esta tarde, o secretariado federativo explica que conseguiu mais do dobro dos votos dos sociais-democratas, partido que deixou de integrar o executivo municipal da Covilhã, assim como em Penamacor. «É sem dúvida uma grande derrota [PSD], que está visível nos resultados distritais, enquanto o PS aumenta o número de votos e cresce em 5,5 por cento, o PSD diminui em 15,6 por cento», lê-se na nota.

Os socialistas sublinham que cresceram em número de votos e que o PS continua a ser o maior partido autárquico do distrito, com sete das 11 Câmaras Municipais e passando agora a governar em maioria absoluta todas elas.

«O PS ganhou confortavelmente todas as Câmaras que já tinha, Belmonte, Castelo Branco, Covilhã, Idanha-a-Nova, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão, assim como as lideranças das Assembleias Municipais e das Assembleias de Freguesia. Registamos ainda com particular gosto os resultados em Belmonte e Penamacor, resultado da grande afirmação do PS», sublinha a Federação socialista albicastrense.