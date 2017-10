11-10-2017 15:47

UBI parceira do projeto IDIaqua aprovado pelo programa INTERREG

O projeto IDIaqua foi aprovado pela Comissão de Gestão do INTERREG V entre Espanha e Portugal (POCTEP). Trata-se de um projeto com um orçamento de cerca de um milhão de euros, com duração de três anos, que prevê melhorar as infraestruturas de investigação e inovação em entidades no espaço transfronteiriço, para a execução de investigação de excelência em matéria de tratamento e reutilização de águas em pequenos aglomerados. O consórcio é liderado pela Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA, Espanha), que tem como parceira, entre outros, a Universidade da Beira Interior. Na UBI, o projeto é liderado pelo docente António Albuquerque e a investigação será realizada no Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura e na Unidade de Investigação FibEnTech.