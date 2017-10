11-10-2017 12:19

Federação quer esqui e snowboard no Desporto Escolar para todos os alunos

Cerca de 1.800 alunos de 32 escolas de nove distritos do país participam, até abril, no Pizza Hut Ski 4 All, programa que a Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP) pretende ver disponível no Desporto Escolar.

A iniciativa abrange as crianças do 1.º, 2.º e 3.º ciclos de escolaridade. As aulas de esqui e snowboard decorrem na pista artificial do SkiParque de Manteigas e cada estudante paga o valor simbólico de um euro, com a atividade a contemplar o acesso às pistas, equipamento e alimentação.

Pedro Farromba, presidente da FDIP, explicou que o programa faz parte da oferta em alguns estabelecimentos de ensino próximos da Serra da Estrela, mas lembrou estarem a ser feitas diligências no sentido de alargar o projeto. «A ideia que temos, e estamos a trabalhar nisso, é conseguir que o projeto seja uma das modalidades disponíveis no Desporto Escolar. Podemos gerir todo este processo, ou em Lisboa ou em Manteigas», disse Pedro Farromba à agência Lusa.

O dirigente informou já terem sido feitos contactos e mostrou-se convicto de que é uma questão de tempo até todos os alunos terem acesso ao esqui e ao snowboard. O número de vagas tem vindo a aumentar desde o primeiro ano e nesta quarta edição os lugares foram preenchidos em apenas dois dias, por escolas dos distritos de Lisboa, Coimbra, Porto, Viseu, Bragança, Guarda, Castelo Branco e, pela primeira vez, também Setúbal e Braga. Para alunos de 15 escolas do concelho da Covilhã, cidade onde a federação tem a sede, estavam destinadas 750 vagas.

Este ano, a organização reservou 300 lugares adicionais exclusivos para pessoas portadoras de deficiência intelectual, numa parceria com o movimento Special Olympics Portugal, que eleva para 2.100 o número de pessoas abrangidas. As sessões começam esta sexta-feira.