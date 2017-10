11-10-2017 10:05

Exposição sobre a banda Batuta D''Alegria no CHIAFA

O Centro de Interpretação Histórica e Arqueológica de Fornos de Algodres (CIHAFA) acolhe até ao dia 31 de outubro uma exposição sobre a banda Batuta D' Alegria - Associação Musical Cultural e Recreativa de Fornos de Algodres. A exposição, que surge no âmbito do ciclo intitulado "Uma ideia é um feito de associação", dirigida às coletividades daquele concelho do distrito da Guarda, dá a conhecer ao público a banda de música que iniciou a atividade em 2009. Segundo o CIHAFA, a mostra pode ser visitada todos os dias das 10 às 13 horas e das 14 às 17 horas.