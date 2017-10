10-10-2017 15:32

PJ deteve homem por incêndio em armazém agrícola em Peraboa

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de ter ateado fogo num armazém agrícola em Peraboa (Covilhã), no sábado à noite.

De acordo com o Departamento de Investigação Criminal da Guarda, o incêndio consumiu a palha existente no interior do edifício, que albergava também um trator e uma bomba de água, ambos destruídos pelas chamas.

A PJ estima que o indivíduo de 45 anos terá agido «num quadro de conflitualidade e vingança pessoal». O suspeito já foi presente a tribunal para interrogatório e submissão a adequadas medidas de coação.