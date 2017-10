10-10-2017 14:54

Queima de sobrantes na origem do fogo do Terreiro das Bruxas que fez uma vítima

A Polícia Judiciária (PJ) já esclareceu as circunstâncias em que deflagrou o incêndio florestal que ontem causou a morte de um homem de 73 anos no Terreiro das Bruxas (Sabugal).

Segundo o Departamento de Investigação Criminal da Guarda, as perícias realizadas por elementos do Laboratório de Policia Científica e da PJ guardense permitiram concluir que o fogo ocorrido pelas 11h45 teve origem numa queima de sobrantes realizada presumivelmente pelo homem, que «foi mortalmente cercado pelas chamas».

«Foram recolhidos elementos fortemente indiciadores de que a atividade foi levada a cabo pela vítima, que, entretanto, foi cercada pela força das chamas que rapidamente fugiram ao seu controlo e provocaram a sua morte no local».