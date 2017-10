10-10-2017 12:30

Vaivém Oceanário em Aguiar da Beira até sábado

O Vaivém Oceanário, o projeto de educação ambiental em movimento do Oceanário de Lisboa, está em Aguiar da Beira a partir de hoje com atividades gratuitas preparadas para escolas, professores e para o público em geral.

Até sábado, a equipa de educadores marinhos recebe os participantes junto à Câmara Municipal com atividades lúdicas e pedagógicas que dão a conhecer o mar português. Nos primeiros dias, os alunos, do pré-escolar ao secundário, vão poder explorar a biodiversidade do oceano e reconhecer o valor que tem para o planeta e para a humanidade. Na quinta-feira realiza-se um workshop exclusivo para professores, onde será explorado o mapa “Portugal é Mar”, que apresenta a nova dimensão do território marítimo nacional e o potencial que representa para o nosso país.

O Vaivém abre portas ao público em geral no sábado. Este projeto arrancou em 2005, tendo visitado 194 municípios de todos os distritos de Portugal Continental e Regiões Autónomas, levando a missão do Oceanário de Lisboa a mais de 236 mil participantes.