09-10-2017 16:08

PSD Guarda apoia Rui Rio para a presidência do partido

A Distrital do PSD da Guarda vai apoiar a candidatura de Rui Rio à presidência do partido, anunciou hoje Carlos Peixoto.

«É uma decisão inequívoca do presidente e da comissão política distrital, onde foi tomada por unanimidade, por considerarmos que é o melhor candidato para assegurar os interesses do partido e do país», afirmou o líder distrital dos sociais-democratas em conferência de imprensa realizada esta tarde.

Ao que tudo indica, Rui Rio, antigo presidente da Câmara do Porto, deverá oficializar a candidatura à presidência do PSD na quarta-feira, em Aveiro.