09-10-2017 11:31

Joaquim Rodrigues, antigo coordenador do CAE da Guarda, faleceu quando caçava

O antigo coordenador do extinto Centro da Área Educativa (CAE) da Guarda e professor de História Joaquim Rodrigues faleceu ontem quando caçava vítima de um enfarte.

Atualmente, o docente dava aulas na Escola Carolina Beatriz Ângelo, na Sequeira (Guarda). O funeral realiza-se esta tarde (17 horas) em Vilar de Amargo, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo.