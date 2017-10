09-10-2017 11:13

Fornos não vence no Campeonato de Portugal

O Fornos de Algodres continua sem vencer na série C do Campeonato de Portugal.

Ontem, os fornenses perderam em casa por 2-1 com o Ferreira de Aves e somaram a sexta derrota consecutiva na prova, permanecendo no último lugar da classificação com zero pontos.