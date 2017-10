09-10-2017 09:54

Várias localidades da Guarda sem água esta manhã

O abastecimento de água pode ser interrompido hoje, entre as 9 e as 20 horas, nas localidades de Monte Barro, Quintãzinha do Mouratão e Carapito da Légua, no concelho da Guarda.

De acordo com informação os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), o corte deve-se à realização de trabalhos de substituição de conduta junto à ponte da Quintãzinha do Mouratão.

Os SMAS adiantam ainda que na Rapoula não há água desde as 9h30 até às 11 horas devido a uma rotura.