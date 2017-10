07-10-2017 15:05

Presidente da Câmara da Guarda ferido em acidente de caça



O presidente da Câmara da Guarda, Álvaro Amaro, sofreu hoje ferimentos ligeiros num acidente de caça no concelho de Mértola, distrito de Beja, segundo informação prestado pela Proteção Civil e pela GNR.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o autarca foi transportado para o Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Castro Verde.



Segundo fonte da GNR, o acidente ocorreu na Herdade dos Navarros, freguesia de Alcaria Ruiva, na sequência de "um disparo fortuito entre companheiros de caça", provocando um ferido ligeiro.