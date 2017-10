06-10-2017 12:59

Faleceu o Director do Jornal A GUARDA

Morreu esta manhã, no Hospital da Guarda, o Cónego Eugénio da Cunha Sério, Director do Jornal A Guarda.

Natural de Vila Cova, concelho de Seia (19 Fevereiro |1934), frequentou os Seminários Diocesanos do Fundão e Guarda - de 1941 a 1954.

Foi ordenado sacerdote em Vila Cova à Coelheira a 19 de Agosto de1956, por D. Domingos da Silva Gonçalves.

